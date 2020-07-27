تدريبات ترفيهية لحراس مرمي الأهلي علي هامش المران

خاض محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات ترفيهية اليوم، على هامشالمران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وخاض الرباعي فقرة كرة طائرة، ضمن البرنامج الذي وضعهالجهاز الفني، في إطار تجهيز اللاعبين لاستئناف مباريات بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.
وكان الفريق قد خاض مباراة ودية أمام نظيره فريق سموحة، وحقق الفوز برباعية نظيفة استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.
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