محمد كامل يزف خبراً ساراً لجماهير الأهلي

زف محمد كامل، رئيس الشركة المسؤولة عن تطوير قناة النادي الأهلي، خبراً ساراً لجماهير القلعة الحمراء. وأعلن كامل عبر حسابه بموقع تويتر:" كل الشغل ده عشان جماهير الاهلي وماينفعش نزعلهم في الاخر.. دلوقتي تقدروا تشوفوا قناة الاهلي كمان SD على تردد 12341 H اواااااامر". تقدروا تشوفوا قناة الاهلي كمان SD على تردد 12341 H اواااااامر". وتبدأ قناة الأهلي البث مجدداً بعد نهاية أعمال التطوير اليوم الاثنين.

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