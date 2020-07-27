مران الأهلي.. تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة توماس بينكل

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، أداء تدريبات بدنية متنوعة، في إطار برنامج الأحمال الذي وضعه الجهازالفني للفريق.
وقاد توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق، فقرة للتدريبات البدنية المتنوعة، قبل انتقال اللاعبينلتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية بالكرة، تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.
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