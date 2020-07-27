زلاتان ابراهيموفيتش يحسم موقفه من الإستمرار مع ميلان الإيطالي

حسم النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الايطالي موقفه من الإستمرار مع فريقه في الموسم المقبل، بعد أن أكدت عدة تقارير ايطالية في وقت سابق أنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية

الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "لاجازتا ديلو سبورت" الإيطالية أن ابراهيموفيتش سيستمر بنسبة كبيرة مع ميلان في الموسم المقبل، خاصة وأن علاقته بستيفان بيولي المدير

الفني جيدة للغاية.

وأوضحت الصحيفة أن ابرا أبدي استعداده للتخفيض راتبه الي يتجاوز 7 ملايين يورو، ووافق علي الحصول علي راتب بقيمة 3 مليون يورو فقط.

وكان النجم السويدي قد نفي قبل عدة أيام ماتردد عن اتخاذه قراراً باعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.