باريس سان جيرمان يكشف عن مدة إصابة مبابي في بيان رسمي

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بياناً رسمياً مساء اليوم الاثنين للإعلان عن تفاصيل إصابة كيليان مبابي نجم الفريق ومدة غيابه المتوقعة. وأكد البيان الصادر عن نادي الفرنسي خضوع اللاعب لفحوصات علي موقع اصابته في أربطة الكاحل الأيمن خلال مشاركته في مباراة نهائي كأس فرنسا يوم الجمعة الماضي أمام سانت ايتيان. علي موقع اصابته في أربطة الكاحل الأيمن خلال مشاركته في مباراة نهائي كأس فرنسا يوم الجمعة الماضي أمام سانت ايتيان. وأكد البي إس جي أن مبابي يحتاج فقط لثلاثة أسابيع للتعافي من اصابته قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات، وهو مايعني غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام اتالانتا الإيطالي في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم 12 أغسطس المقبل.

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