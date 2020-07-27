نجم الهلال السابق: جماهير الزعيم هي الأفضل في عالم كرة القدم

مر العديد من المحترفين الأجانب في تاريخ نادي الهلال، الذين كان لهم دورًا كبيرًا في تحقيق البطولات المحلية والقارية، وزيادة شعبية الفريق الأزرق، لكن هناك أسماء ستبقى دائمًا في ذاكرة الهلاليين، وبالتأكيد أحد هؤلاء هو البرازيلي تياجو نيفيز.

لاعب جريميو الحالي، كان قد حضر إلى الهلال في عام 2009، قادمًا من هامبورج الألماني، وخلال فترة لعبه مع الزعيم شارك نيفيز في 96 مباراة، وأحرز 46 هدفًا، وصنع 16 هدفًا، وتُوج بالدوري السعودي “مرتين”، وكأس الملك، وكأس ولي العهد.

وخلال فترة لعبه مع الهلال، تمت إعارة نيفيز إلى فلوميننسي البرازيلي، قبل أن يتم بيعه بشكل نهائي إلى الجزيرة الإماراتي في عام 2015.

وتحدث نيفيز عن تجربته في الهلال، وقال عبر صحيفة “آس” الأسبانية “أعتبر جماهير الهلال أفضل جماهير شاهدتها في عالم كرة القدم، وهم يستحقون اللقب الآسيوي الذي تحقق العام الماضي، كما أن اللاعبين والطاقم الفني بأكمله كانوا عاملاً مهما في تحقيق هذا الإنجاز الكبير لناديهم”.

وأضاف “لا يفوتني أيضًا أن أتحدث عن الدور الكبير الذي قدمه اللاعب كارلوس إدواردو ‏إذ ظهر بشكل رائع مع الهلال وكتب قصة رائعة طوال مسيرته المميزة مع النادي وكان من أفضل الأجانب الذين لعبوا في الهلال”.

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وتنتظر الهلال مواجهة مُرتقبة أمام النصر، يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي، ويذكر نيفيز عن مباريات الديربي “بالنسبة لي كانت دائما مهمة للغاية؛ كونها الأبرز في الخليج، وتحضيري لمثل هذه اللقاءات كان مختلفا جدا، كنت أعرف أنها مباراة خاصة بكل تأكيد، حتى بالنسبة للإدارة وللجماهير، أحب لعب مثل هذه المباريات وخوض التحديات”.

وحول لقب دوري أبطال آسيا، الذي فشل في تحقيقه مع الهلال، أوضح اللاعب “كنا نملك أفضل فريق خلال تلك الفترة، ولكن للأسف لم يفز الفريق الأفضل، أضعنا الكثير من الأهداف خلال المباراتين اللتين لعبناهما أمام سيدني ولذلك خسرنا النهائي”.

وبخصوص أفضل المدربين الذين عمل معهم، أشار إلى أنه يفضل المدرب البلجيكي إيريك جيريتس، الذي كان من أفضل المدربين الذين دربوه، وكان شخصا مهما بالنسبة للاعب البرازيلي.

واختتم نيفيز حديثه عن رئيس الهلال السابق، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، حيث قال “ساعدني كثيرًا عندما كنت لاعبًا في الفريق، كان الأفضل بالنسبة لي ولطالما أعطاني الكثير من الدعم لي ولعائلتي، وكان ذلك يحفزني كثيرا، أنا ممتن لكل ما فعله من أجلي، وأقول له شكرا على كل شيء، وآمل رؤيتك مرة أخرى ومعانقتك، فأنت تستحق ذلك”.

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