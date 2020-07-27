الوداد “هاجس كبير” للأهلي قبل المواجهة الإفريقية.. وجاريدو يتمسك بـ”النقاش”

يواصل فريق الوداد استعداداته لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل، وينتظر أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” كل القراءات الخاصة بالبطولة خلال الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية، أن نادي الوداد بات يُمثل “هاجسًا كبيرًا” للنادي الأهلي.

وأكدت الصحيفة، أن الأهلي ينظر إلى الوداد بأنه فريق صعب ومتمرس، بعدما سبق وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا عليه في عام 2017.

وأوضحت، أن الأهلي يخشى من خروجه أمام الوداد، بعدما نجح في إقصاء صن داونز الجنوب افريقي الذي سبق وحقق فوزًا كبيرا عليه بخماسية في النسخة السابقة.

وأكدت “المنتخب المغربية”، بأن هناك بعض اللاعبين المعارين بات رحيلهم عن الأهلي يمثل أزمة كبيرة، خاصة رمضان صبحي، الذي سيعود إلى هيدرسفيلد تاون الإنجليزي ويعتبر من أفضل اللاعبين في مصر خلال الفترة الماضية.

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ولعب الأهلي ودية واحدة أمام سموحة، منذ عودة الفريق إلى التدريبات الجماعية، فيما لم يضم الفريق سوى صفقة واحدة وهي طاهر محمد طاهر من المقاولون، وينتظر المدير الفني للفريق “رينيه فايلر” ضم مهاجم قوي خلال الفترة المقبلة.

جاريدو يتمسك بـ”النقاش”

وفي تقرير آخر للصحيفة، أكدت أن مدرب الوداد “خوان كارلوس جاريدو” طالب إدارة النادي بسرعة تجديد عقد قائد الفريق “إبراهيم النقاش” خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة، أن جاريدو طالب إدارة النادي بتجديد عقد النقاش “عميد لاعبي الوداد”، من أجل إشراكه أمام الأهلي في نصف النهائي.

وأشارت إلى أن جاريدو يراهن على خبرة اللاعبين وخصوصا النقاش في مواجهة الأهلي.

وسوف يستمر النقاش مع الوداد لموسم آخر، حيث سيتم تمديد عقده الذي ينتهى مع ختام الموسم الجاري.

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