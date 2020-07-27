بعد 4 أيام من توليه المسؤولية.. تهديدات الألتراس تُجبر والد مدرب الهلال على الاستقالة!

أعلن المدرب الروماني ميرسيا لوشيسكو، والد مدرب نادي الهلال رازفان لوشيسكو، أنه قرر التخلي عن التعاون مع نادي دينامو كييف الأوكراني، وذلك بعد 4 أيام فقط من توليه المسؤولية، مؤكدًا أنه لا يستطيع العمل في ظل أجواء عدائية؛ كونه المدرب السابق لفريق شاختار دونيستك، الغريم التقليدي لدينامو كييف.

وقال ميرسيا في تصريحات أوردتها صحيفة “سبورت” الرومانية “قررت مع الأسف التخلي عن التعاون المحتمل مع دينامو كييف. أشكر إدارة النادي على الثقة الممنوحة والدعوة، ولكن من المستحيل بالنسبة لي أن أتمكن من العمل في جو من العداء، الذي يأتي بشكل خاص من مجموعة الألتراس”.

وتابع “لم أكن جبانًا أبدًا ، لقد قبلت التحديات الرياضية ، ودليل هذا الانتقال من جالطة سراي إلى بشيكتاش أو من دينامو بوخارست إلى رابيد بوخارست، كان هناك تنافس قوي بين الجماهير، لكن تم دائمًا استقبالي بالأمل وبأذرع مفتوحة، لذلك تمكنا من خلال ذلك بالفوز بالألقاب. لا يمكنني قبول العمل مع مشجعين يعتبرون تواجدي ضد مصالح النادي”.

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وأوضح ميرسيا “كنت أعتقد أن الوقت قد حان للتغيير الذي من شأنه إثارة الحماس والدافع وإعادة الفريق إلى المستوى الذي يمنحه له تقاليد وتاريخ هذا النادي. إن وصولي إلى دينامو كييف لا علاقة له بقيمة العقد، فقد كان المال مصدر قلقي الأخير”، مختتمًا بقوله “كنت أرغب في العودة إلى كرة القدم الأوكرانية التي عشت معها لحظات رائعة، كنت أرغب في منافسة كما كانت قبل سنوات، أوكرانيا تستحق هذا”.

وأكد المصدر الروماني أن والد مدرب الهلال لم يجد الترحيب من مشجعو دينامو كييف، الذين كرهوه منذ أن كان ميرسيا لوشيسكو مدربًا لفريق شاختار دونيستك، الذي حقق معه 22 لقبًا، وأشار إلى أن المدرب صاحب الـ74 عامًا تلقى تهديدات منذ يوم تعيينه في دينامو كييف، مما أجبره على الرحيل.

جدير بالذكر أن ميرسيا لوشيسكو يُعد من أبرز المدربين في رومانيا والقارة الأوروبية، وسبق له قيادة العديد من الأندية، مثل إنتر ميلان، وبريشيا، وريجينا، ومنتخبي تركيا ورومانيا، وكذلك بيشكتاش وجلطة سراي في الدوري التركي، وفريق زينيت سان بطرسبيرج الروسي.

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