رياضة | بعدف فشل ضم موليكا.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة أخرى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعدف فشل ضم موليكا.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة جديدة من الفرنسي أدريان تريبل لاعب أندرلخت البلجيكي، الذي رفض الانتقال لصفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ويرفض تريبل اللعب في الدوري المصري، من الأساس، بعدما قدم الأهلي 3 ملايين يورو عرضاً كراتب سنوي للاعب، وهو الذي لم يرض طموحاته تماما.

Advertisements

ويبحث تريبل عن عرض أقوى من ذلك، بعد عام كامل من الإصابات، ويبدو هذا العرض غير واقعي تماما لرفضه الانتقال إلى الشرق الأوسط حالياً.

جدير بالذكر أن أدريان ترابيل صاحب الـ29 يلعب في خط الوسط مع أندرلخت ويحصل سنوياً على عقد بقيمة 3 ملايين دولار.

يشار إلى أن الأهلي كان فشل أيضا في ضم جاكسون موليكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي، والذي أكد أنه يريد الاحتراف في أوروبا.