رياضة | بالمواعيد والتفاصيل.. مباريات الأهلي النارية في «أغسطس»

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمواعيد والتفاصيل.. مباريات الأهلي النارية في «أغسطس» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولوا لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباريات الأهلي في أغسطس

ووفقا لما أعلنته لجنة المسابقات، فأول مباراة رسمية للأهلي ستكون أمام فريق إنبي وهي المواجهة المؤجلة من الأسبوع الـ15 وستلعب على استاد القاهرة يوم 9 أغسطس.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد إنبي في تمام الثامنة مساء على ملعب القاهرة الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة من الفريقين خوفا من إنتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

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كما يلتقي الأهلي في ثاني مبارياته هذا الشهر مع الإنتاج الحربي في الـ14 من أغسطس في تمام التاسعة مساء على ستاد السلام في الجولة الـ19.

وفي ثالث مواجهات الأهلي في شهر أغسطس، يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، أمام فريق أسوان في الـ17 من أغسطس في تمام التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي في الجولة 20.

المواجهة الرابعة والأكثر أهمية وقوة ستكون أمام الزمالك في الـ22 من أغسطس في تمام التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي في الجولة 21.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة في آخر مباريات الأحمر في شهر أغسطس، وتحديدا في الـ26 من أغسسطس بتمام التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي أيضا في الجولة 22.