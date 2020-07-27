رياضة | رومينيجه يُهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رومينيجه يُهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني، هاينز رومينيجه، طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي (يويفا) مع قضية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كما دعا لتعديل قواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، قررت إلغاء قرار حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية، بسبب عدم ثبوت الانتهاكات المزعومة وسقوط بعض الاتهامات بالتقادم.

وكان (يويفا) اتهم مانشستر سيتي بالمبالغة في أرقام إيرادات الرعاية الخاصة به.

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وقال رومينيجه في مؤتمر صحفي بالفيديو: "الأمر يبدو وكأن (يويفا) لم يقم بعمله بشكل جيد، جميع ما سمعته من مصادر مختلفة يقول أن الأمور لم تكن منظمة في الآونة بالأخيرة".

وتابع أنه سعيد من أجل الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني السابق لبايرن ميونخ السابق ومانشستر سيتي الحالي، حيث سيكون بإمكانه الآن المشاركة في البطولة التي يشارك بها نخبة الأندية الأوروبية ، لكنه أكد في الوقت ذاته أن اللعب المالي النظيف يتطلب عملية تجديد عقب القضية.

وواصل: "حينما قدمنا اللعب المالي النظيف منذ عشر سنوات مضت، اتفقنا أنه لا يمكنك أن تنفق أكثر مما تكسب، هذا ما يجب أن يكون محور الحديث الآن، ولهذا السبب علينا تعديل قواعدها قليلا".

واختتم : لا بد أن نجد قاعدة متغيرة يقبلها الجميع، اللاعبون والوكلاء والأندية أيضا، لأن الجميع في النهاية سيستفيد من اللعب المالي النظيف".