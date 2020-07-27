رياضة | دجلة يكشف عن مصير مفوضات الزمالك مع عبدالعاطي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دجلة يكشف عن مصير مفوضات الزمالك مع عبدالعاطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد عبد الواحد، المدرب العام لوادي دجلة، اليوم الاثنين، عن رضى أن المدير الفني اليوناني، بابا فاسيليو، بشكل كبير عن مستوى اللاعبين، على الرغم من الهزيمة الودية أمس أمام الزمالك (4-0).

وعن انتقال محمد عبدالعاطي للزمالك قال عبد الواحد في تصريحات إذاعية، عبر "راديو مصر": "كانت هناك مفاوضات منذ فترة، لكن توقفت لأسباب مادية.. ولا يوجد عرض رسمي حاليا".

وتابع: "لا يوجد أيضا عرض رسمي من الأهلي أو الزمالك، في الوقت الحالي لضم أحمد رمضان بيكهام".

وأختتم: "الموسم لم ينته، ومن المبكر الحديث عن احتياجات الفريق.. لكن قد يكون ذلك واردًا".