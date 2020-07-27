رياضة | حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع مسؤولي النادى الأهلى الرتوش الأخيرة لإفتتاح القناة من جديد خاصة بعد التجهيزات والتغييرات الكبيرة التى حدثت خلال الأيام الماضية ، وستكون قناة النادى الأهلى فى ثوب جديد خلال الفترة المقبلة.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول تواجد حسن شحاتة المدرب التاريخي لكرة القدم المصرية السابق ونجم الزمالك فى قائمة المحللين بقناة النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة.

ونفي حسن شحاتة في تصريحات صحيفة، ذلك الأمر مؤكدًا انه ينتمى لنادى الزمالك ومن الصعب أن ينضم إلى قناة النادي الأهلي.

وأكد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مسؤولي قناة النادى الأهلى طلبوا منه الظهور ولكنه رفض ذلك لأنه ينتمى لنادى الزمالك.