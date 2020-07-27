رياضة | المقاصة يجري المسحة الخامسة لفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاصة يجري المسحة الخامسة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة اليوم المسحة الطبية الخامسة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تمهيدا لعودة منافسات الدوري.

وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.

وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.

وكانت نتائج المسحات الأربعة السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميعها سلبية.