رياضة | المقاصة يجري المسحة الخامسة لفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاصة يجري المسحة الخامسة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة اليوم المسحة الطبية الخامسة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تمهيدا لعودة منافسات الدوري.
وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.
وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.
وكانت نتائج المسحات الأربعة السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميعها سلبية.