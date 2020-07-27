رياضة | الهداف العجوز.. ماذا قدم "الثعلب" جيمي فاردي مع ليستر سيتي هذا الموسم؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهداف العجوز.. ماذا قدم "الثعلب" جيمي فاردي مع ليستر سيتي هذا الموسم؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" والذي توج بلقبها فريق ليفربول للمرة التاسعة عشر في تاريخه والأولي منذ 30 عامًا، وذلك بعدما اعتلي ترتيب البطولة برصيد 99 نقطة متفوقا على مانشستر سيتي الثاني بـ81 نقطة.

وتوج جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي بجائزة "الحذاء الذهبي" كهداف للدوري الإنجليزي بعدما سجل 23 هدفًا هذا الموسم، متفوقا على الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال، وداني إنجز لاعب ساوثهامبتون وسجل كل منهما 22 هدفًا.

وأصبح "فاردي" أكبر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي حيث يبلغ عمره 33 عامًا، محطما رقم الإيفواري ديديه دروجبا أسطورة تشيلسي السابق والذي فاز بالجائزة عن عمر 32 عاما.

أرقام جيمي فاردي مع ليستر سيتي هذا الموسم

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خاض النجم الإنجليزي 40 مباراة مع ليستر سيتي بالموسم المنصرم في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3428 دقيقة، سجل 23 هدفًا، وصنع 7 أهداف أخري.

شارك "فاردي" في 35 مباراة مع ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، سجل 23 هدفًا، وصنع 5 أهداف لزملائه، بينما خاض مباراة بكأس الإتحاد الإنجليزي ولم يسجل أي أهداف.

ولعب مهاجم ليستر سيتي 4 مباريات بكأس الرابطة الإنجليزي وصنع هدفين.

وبات صاحب الـ33 عامًا، أول لاعب إنجليزي يتوج بجائزة "الحذاء الذهبي " بالبريميرليج منذ هاري كين مهاجم توتنهام والذي فاز بالجائزة في موسم 2016-2017.

يذكر أن جيمي فاردي سبق وتوج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي مع فريق ليستر سيتي موسم 2015 / 2016.