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رياضة | ‎الأهلي يمنح حمدي فتحي راحة من التدريبات لبعد عيد الأضحى

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ‎الأهلي يمنح حمدي فتحي راحة من التدريبات لبعد عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حمدي فتحي، لاعب الفريق، راحة من التدريبات حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية.   

يذكر أن الفريق عاد لاستئناف تدريباته أمس الأحد، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة سموحة الودية التي أقيمت مساء الجمعة.  ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته في الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.‎

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب قبل عودته:

1- الأهلي ٤٩ نقطة

2- المقاولون العرب ٣٣ نقطة

3- بيراميدز ٣٢ نقطة

4- الزمالك 31 نقطة

5- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة

6- سموحة ٢٥ نقطة

7- انبي ٢٥ نقطة

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8- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة

9- الإسماعيلي ٢٢ نقطة

10- المصري ٢٠ نقطة

11- الجونة ٢٠ نقطة

12- حرس الحدود ١٩ نقطة

13- أسوان ١٨ نقطة

14- طلائع الجيش ١٧ نقطة

15- طنطا ١٦ نقاط

16- وادي دجلة ١٥ نقاط

17- مصر المقاصة ١٤ نقطة

18- نادي مصر ١١ نقطة

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