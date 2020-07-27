رياضة | ‎الأهلي يمنح حمدي فتحي راحة من التدريبات لبعد عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يمنح حمدي فتحي راحة من التدريبات لبعد عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حمدي فتحي، لاعب الفريق، راحة من التدريبات حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى.
وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية.
يذكر أن الفريق عاد لاستئناف تدريباته أمس الأحد، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة سموحة الودية التي أقيمت مساء الجمعة. ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته في الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري المصري قبل عودته:
1- الأهلي ٤٩ نقطة
2- المقاولون العرب ٣٣ نقطة
3- بيراميدز ٣٢ نقطة
4- الزمالك 31 نقطة
5- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة
6- سموحة ٢٥ نقطة
7- انبي ٢٥ نقطة
8- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة
9- الإسماعيلي ٢٢ نقطة
10- المصري ٢٠ نقطة
11- الجونة ٢٠ نقطة
12- حرس الحدود ١٩ نقطة
13- أسوان ١٨ نقطة
14- طلائع الجيش ١٧ نقطة
15- طنطا ١٦ نقاط
16- وادي دجلة ١٥ نقاط
17- مصر المقاصة ١٤ نقطة
18- نادي مصر ١١ نقطة