رياضة | قبل عودته بأيام.. تعرف على موعد مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل عودته بأيام.. تعرف على موعد مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي 22 يوليو جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز عقب عودته مرة أخرى الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن منذ فترة عن استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بداية من يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقفها لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وستكون أول مباراة لنادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز عقب استكماله في شهر أغسطس المقبل ضد نظيره نادي المصري البورسعيدي.

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ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي يوم 6 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الزمالك ضد نظيره نادي المصري البورسعيدي يوم 6 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة بينما يتواجد نادي المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.