رياضة | برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار عدد من التقارير الصحفية، الى رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وقالت شبكة "ESPN"، أن برشلونة أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع البرتغالي ديوجو دالوت، الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد، موضحة أن البارسا حريص على التعاقد معه وتدعيم الجبهة اليمنى.

يذكر أن دالوت شارك في 34 مباراة فقط مع اليونايتد في جميع المسابقات، تمكن من تسجيل هدف بينما ساهم في صناعة 3 أهداف أخرى، وانضم اللاعب إلى صفوف الشياطين الحمر خلال صيف 2017 قادمًا من بورتو البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 19 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لخمس سنوات.