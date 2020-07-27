الامارات | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحدد موعد اجتماع "الكونغرس"

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحدد موعد اجتماع "الكونغرس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التاسع من ديسمبر المقبل موعدا جديدا لاجتماع "الكونغرس" الـ30، علما أن الاجتماع كان مقرراً عقده في إبريل الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا.

وقال اتحاد كرة القدم على موقعه الرسمي: "إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خاطب الاتحادات الوطنية الأعضاء حول الموعد الجديد للاجتماع ليكون في التاسع من ديسمبر المقبل عبر نظام الاتصال المرئي، على أن يتم مراجعة هذا القرار في سبتمبر المقبل لبحث إمكانية استضافة الاجتماع حضورياً بدلاً من الاتصال المرئي طبقاً للوضع الصحي في ذلك الوقت". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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