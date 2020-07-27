شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يجدد عقد لاعبه الشاب تانجانجا حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين، عن توقيع جافيت تانجانجا مدافع الفريق الشاب على عقد جديد مع النادي حتى عام 2025.

وذكر الموقع الرسمي لنادي توتنهام، اليوم ، أن المدافع الشاب شارك في أول مباراة له مع الفريق الأول أمام كوليشستر يونايتد في بطولة كأس الرابطة في سبتمبر عام 2019، قبل أن ينال فرصة المشاركة لأول مرة في الدوري أمام ليفربول في يناير من العام الجاري.

وأضاف النادي اللندني، أن تانجانجا حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة حقق فيها توتنهام الفوز على ميدلزبره في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد ثلاثة أيام من مشاركة اللاعب ذاته في أول مباراة ببطولة الدوري.

وكان توتنهام أنهى موسم الدوري الإنجليزي باحتلال المركز السادس برصيد 49 نقطة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | توتنهام يجدد عقد لاعبه الشاب تانجانجا حتى 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.