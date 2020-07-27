الامارات | بالفيديو: حارس مرمى يوفنتوس يشعل سيجارة لمدربه أمام الصحافيين!

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ حارس يوفنتوس الإيطالي، البولندي فويتشيك تشيزني الصحافيين بإشعاله سيجارة وتقديمها إلى مدربه ماوريسيو ساري خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة الفريق أمام سامبدوريا التي فاز بها بهدفين وتوج معها "السيدة العجوز" رسمياً بطلاً للدوري الإيطالي. وقال تشيزني خلال مقاطعته للمؤتمر الصحافي: "إنها له يستحقها"، في وقت تسلم ساري السيجارة وخجل من إبقاءها معه فمررها إلى أحد موظفي النادي خلال حديثه للصحافيين. Advertisements يذكر أن ساري من المدربين المعروف عنهم بشراهة التدخين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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