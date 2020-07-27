شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضغط على الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعتزم إدارة النادى الأهلى التقدم بتظلم لدى اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة محمود كهربا، لاعب الفريق، بالإيقاف 10 مباريات على خلفية أحداث مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، ويأمل الجهاز الفنى للأهلى فى تخفيف العقوبة لحاجة الفريق إلى جهود اللاعب خلال الفترة المقبلة المرتبط فيها الأهلى بمواجهات قوية على الصعيد المحلى والإفريقى، كما طلب رينيه فايلر، المدير الفنى، من الإدارة الضغط على نادى هيدرسفيلد للحصول على موافقتهم لاستمرار رمضان صبحى الذى تنتهى إعارته فى أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، يخوض الأهلى ثانى تجاربه الودية اليوم الثلاثاء أمام الجونة على ملعب مختار التتش، والتى تأتى استعدادًا لاستئناف الدورى ومواجهة الوداد المغربى فى سبتمبر المقبل بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا. وينتظر أن يجرب «فايلر» عددا كبيرا من اللاعبين خلال التجربة اليوم للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل عودة الدورى، وخضع اللاعبون لتدريبات قوية أمس الأول على ملعب التتش، وقاد فايلر اللاعبين فى فقرة تدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة من جانبى الملعب، وقاد مجموعة أخرى فى فقرة تصويب على المرمى، كما حرص السويسرى على إيقاف فقرات المران الفنية أكثر من مرة وتوجيه اللاعبين ببعض التعليمات المحددة.

على صعيد آخر، سلطت صحيفة المنتخب المغربية الضوء على المواجهة المرتقبة بين الأهلى والوداد المغربى فى نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقية وعنونت الصحيفة التقرير الخاص بالمواجهة بـ (الوداد أصبح يمثل هاجسًا للأهلى)، فى إشارة لحالة القلق التى تسيطر على بطل مصر من المواجهة.

وتابع التقرير: تنظر كل مكونات الفريق المصرى إلى أن الوداد فريق صعب ومتمرس، وتحقيق اللقب القارى يأتى من إقصاء الفريق البيضاوى من أجل تعويض الخروج المبكر للأهلى فى النسخة الماضية أمام صن داونز الجنوب إفريقى.

وأضاف: يأتى خوف الأهلى من تكرار خروجه من دور نصف النهائى، بسبب أزمة كبيرة يشهدها فى الوقت الحالى متمثلة فى إنهاء بعض لاعبيه فترة إعارتهم وعودتهم إلى أنديتهم، حيث بات يمثل هذا المعطى مأزقا كبيرا بسبب حاجة النادى إليهم خلال مباراتى النصف.

وأبرز لاعب معار للأهلى، والذى سيفتقده النادى فى مواجهة الوداد هو رمضان صبحى، الذى سيعود إلى ناديه الإنجليزى هيدرسفيلد الإنجليزى، ويعتبر اللاعب أفضل مهاجم ليس بالنادى فحسب، بل فى بطولة مصر والمنتخب المصرى، والذى كان له الفضل الكبير فى تأهل المنتخب الأولمبى المصرى للألعاب الأولمبية القادمة.

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