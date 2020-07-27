شكرا لقرائتكم خبر عن هروب أستون فيلا من مقصلة «البريميرليج» يتصدر الصحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدرت احتفالات لاعبى فريق أستون فيلا ببقائهم فى الدورى الإنجليزى مواقع الصحف الإنجليزية عقب تعادل «الفيلانز» مع وست هام يونايتد بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذى جمعهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر «البريميرليج». وقال موقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانى إن فريق أستون فيلا استطاع أن يكون الناجى الأخير من مقصلة «البريميرليج» التى أطاحت بثلاثة فرق هى، واتفورد، وبورنموث، ونوريتش سيتى، هبطوا لدورى الدرجة الأولى الإنجليزى «تشامبيونشيب».

أضاف التقرير البريطانى أن جاك جريليش، أصبح المنقذ الثانى لفريق أستون فيلا خلفا للنجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، خاصة بعد أن سجل الأول، هدف «الفيلانز» فى شباك وست هام يونايتد، والذى ضمن بقاء فريقه لموسم مقبل داخل «البريميرليج».

وأهدى دين سميث، المدير الفنى لفريق أستون فيلا بقاء فريقه بالدورى الإنجليزى «البريميرليج» لروح والده الذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا خلال شهر مايو الماضى.

وقال موقع صحيفة «الجارديان» إن أستون فيلا من أكثر الفرق التى استفادت من فترة توقف فيروس كورونا نظرا لأن دين سميث، المدير الفنى للفيلانز، استطاع إعادة ترتيب الأوراق فى جميع المراكز سواء الدفاعية أو خط الوسط أو الهجومية.

وأكد التقرير أن سيمث نجح فى إظهار قدرات لاعبيه بشكل كبير، خاصة المتألق خلال الجولات الثلاث الماضية، النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، الذى الملقب بأمر جماهير «الفيلانز» بـ«الأمير»، والذى صال وجال خلال لقاء نيوكاسل وسجل هدفين الفوز، ثم المباراة قبل الأخير أمام الأرسنال، والذى أسقطهم بصاروخية لا تصد ولا ترد، حفظت آمال فريقه بالبقاء بالدورى الإنجليزى، حتى جاء مساء أمس الأول، ونجح جاك جريليش بتسجيل هدف البقاء والنجاة لفريقه فى شباك وست هام يونايتد.

وعلق محمود تريزيجيه، عقب لقاء وست هام، وقال: «لقد كان موسمًا صعبًا للغاية بالنسبة لى والنادى، وأنا أكافأ على جهودى مع الفريق، وكان على أن أقاتل طوال الموسم للحصول على دور أساسى مع الفريق، كنت واثقا من أننى سأحظى بفرصة لتأسيس نفسى مع أستون فيلا، وعندما سنحت لى الفرصة أثبتت قدراتى وساعدت الفريق على تأمين مكانه فى الدورى الإنجليزى الممتاز».

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