شكرا لقرائتكم خبر عن «الننى» على رأس التشكيلة المثالية في الدورى التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «هوسكورد» العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، اختيار محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر، فى التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة بمسابقة الدورى التركى.

وسجل الننى، هدفًا فى فوز فريقه بشكتاش على جينتشلاربيرليجى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى التركى.

وكان محمد الننى، قد انتقل إلى صفوف بشكتاش معارًا من أرسنال لمدة موسم، ولم يحدد لاعب المنتخب الوطنى مستقبله حتى الآن، سواء بالاستمرار فى الدورى التركى أو العودة مرة أخرى إلى صفوف الجانرز.

يذكر أن تقارير تركية كانت قد أشارت إلى رغبة المدير الفنى لفريق بشكتاش فى استمرار محمد الننى لمدة موسم آخر بعد تقديمه أداءً مميزًا مع الفريق خلال الموسم المنصرم.