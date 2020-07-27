شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدعو الأعضاء لحضور اجتماع مناقشة الميزانية مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مناشدة أعضاء النادي من الجمعية العمومية بالحضور في التاسعة مساء اليوم الإثنين، لمناقشة مجلس الإدارة فيما ورد في الميزانية وخطته المستقبلية بخصوص الثورة الإنشائية والرياضية مؤخرا وعرض مقترحاتهم.

وكان رئيس مجلس إدارة النادي قد تفقد سرادق الجمعية العمومية بالنادي ومتابعة إجراءات التنظيم بالجمعية العمومية العادية، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الأحد والإثنين.

وطالب رئيس النادي بتوفير سبل الراحة لجميع الأعضاء، مشيدا بالإقبال الكبير من الأعضاء ومشاركتهم بالجمعية والتأكيد على دعمهم للنادي ومجلس إدارته.

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم، على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي ومجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية، وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب، وباب النادي المواجه لنادي الترسانة، وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.

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