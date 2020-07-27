شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تخاطب الاتحادات لتحديد موقف التصنيف لتحديد الجمعيات العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميم إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة اعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الاندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية وذلك في حالة انتهاء الموسم الرياضي 2019/2020.



جاء نص خطاب اللجنة الأولمبية المرسل للاتحادات :

"يسعدنى و يشرفنى أن أهدى سيادتكم أطيب وأرق تحيات و تقدير مجلس إدارة اللجنة الأولمبية و تحياتى الشخصية .

بالإشارة الى إنتهاء الموسم الرياضى 2019/2020 و بداية الفترة المنصوص عليها فى المادة ( 16) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 و الخاصة بالدعوة للجمعيات العمومية العادية للهيئات الرياضية خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، مما يستلزم الأمر ضرورة إنتهاء الإتحادات من إعداد التصنيف لتحديد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للاتحاد واعتماده مبدئياً من مجلس الإدارة و إرساله الى اللجنة الأولمبية المصرية للإعتماد النهائى ونشره بمقر الإتحاد و إستنفاذ المدة القانونية للطعن عليه فى حالة رغبة أى من الهيئات فى ذلك تمهيداً لدعوة أعضاء الجمعية العمومية العادية للإتحادات الرياضية الذين اسفر التصنيف بإعطائهم حق التصويت فى الجمعية العمومية العادية ( أعضاء عاملين بالجمعية العمومية ) طبقاً للقانون واللوائح .



لذا نرجو من سيادتكم إرسال التصنيف الخاص بإتحادكم الموقر فى حالة إنتهاء الموسم الرياضى الخاص بالإتحاد والأوراق الخاصة بإحتساب النتائج (سجلات نتائج البطولات) لإعتماد التصنيف بعد إعتماده المبدئى من مجلس إدارة الإتحاد، وفى حالة عدم إنتهاء الموسم الرياضى برحاء إخطارنا بتاريخ إنتهاء الموسم ليتسنى لنا متابعة تاريخ البدء بالتصنيف و الإعداد لذلك مقدماً، وذلك حتى تتمكنوا سيادكم من دعوة الجمعية العمومية العادية للموسم الجديد للإنعقاد "