شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يرفض عرضًا ضخمًا من مانشستر يونايتد لضم «سانشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادي بروسيا دورتموند الألماني عرضًا ضخمًا من نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم جناحه الشاب جادون سانشو، الذي تألق بشدة هذا الموسم ليجذب أنظار العديد من كبار الفرق الأوروبية.

وكان «سانشو» قد ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية، خاصة في الدوري الإنجليزي، مثل ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي، كما ارتبط أيضًا بالانتقال إلى أحد عملاقي الدوري الإسباني ريـال مدريد وبرشلونة.

وحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن إدارة النادي الألماني قد رفضت عرضًا من مانشستر يونايتد بقيمة 98 مليون يورو من أجل ضم «سانشو».

وأشارت الصحيفة إلى أن «الشياطين الحمر»، بقيادة المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير، وضعوا «سانشو» على رأس قائمة أولوياتهم في سوق الانتقالات الصيفية القادم.