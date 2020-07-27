شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب بيراميدز رسميًا لضم «دونجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاطب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، نظيره سالم الشمسى، رئيس نادى بيراميدز، رسميا للتعاقد مع نبيل عماد «دونجا»، لاعب وسط الفريق السماوى، لضمه عقب انتهاء الموسم الجارى، لتدعيم خط وسط المارد الأبيض، فى إطار خطة المسؤولين لدعم فريق الكرة، بحثا عن استمرار البطولات التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة فى القلعة البيضاء، أن الإدارة أرسلت طلبًا رسميًا إلى نادى بيراميدز، لضم «دونجا» بداية من الموسم المقبل.

وقال أمير مرتضى: «الزمالك أرسل طلبًا رسميًا إلى بيراميدز لضم دونجا، مرتضى منصور، رئيس الزمالك، يتواصل بنفسه مع سالم الشمسى، رئيس بيراميدز، وننتظر الرد على عرضنا لضم اللاعب فى الموسم الجديد، الزمالك لا يتفاوض مع أى لاعب قبل مخاطبة ناديه».

ونفى أمير مرتضى دخول القلعة البيضاء فى مفاوضات لضم رجب بكار، ظهير أيمن بيراميدز، وذلك عقب الأنباء التى ترددت خلال الفترة الماضية برغبة الزمالك فى ضم اللاعب، وقال المشرف العام على الكرة: «لم نتقدم بأى عرض لضم رجب بكار، ظهير أيمن بيراميدز».

وأضاف: «قوام الفريق محترم والتدعيمات ستكون قليلة جدا، ولن نسمع أسماء عديدة، لأننا لا نحتاج لصفقات عديدة، التدعيمات الجديدة ستكون اسمين أو ثلاثة على الأكثر، نحن نحافظ على قوام الفريق ونعمل منذ سنتين على التدعيم ولذلك لا نحتاج لصفقات عديدة». كما كشف أمير مرتضى عدم حسم ناديه قرار المشاركة فى الدورى حتى الآن، وقال أمير مرتضى: «موقف الزمالك بالنسبة للدورى لم يحسم بشكل رسمى حتى الآن، إدارة الزمالك ستجتمع لحسم هذا الملف، وليس لدينا أى تأكيد رسمى من الإدارة بالمشاركة فى الدورى حتى الآن، نرى الظروف التى تحدث وإصابات فيروس كورونا فى الأندية بالكامل ومجلس الإدارة سيحسم هذا الأمر، ونحن سننفذ القرار».

فيما أعلن أمير مرتضى عن أنه تم التواصل مع السلطات المغربية والسفارة المصرية فى المغرب فى اليومين الماضيين لإعادة أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق، مشيرا إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضورهما إلى القاهرة، غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس، فى حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أى بلد عربى آخر، أضاف أمير مرتضى أن تأخر عودة بن شرقى وأوناجم جاء بسبب التوقيت لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة للوصول إلى مصر.

فى شأن مختلف، أكد أمير مرتضى أن ودية الفريق أمام وادى دجلة، أمس الأول، كانت مثمرة لتجهيز كل اللاعبين، مشيرا إلى أن الفوز بأربعة أهداف لا يعنى شيئا، فالنتائج مطلوبة، لكن الأهم هو الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين قبل المنافسات الرسمية، وأضاف أمير مرتضى أن تألق شباب الزمالك أمام دجلة يعد أمرا جيدا، موضحا أن طول مدة المباراة لـ ٣ أشواط كان أمرا إيجابيا ومميزا.

من جانبه، أعرب أسامة فيصل، لاعب فريق الشباب، عن سعادته بعد تسجيله ٣ أهداف أمام وادى دجلة، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الأمر، ووجه فيصل الشكر للجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بعد منحه الفرصة، معربا عن تمنياته بالاستمرار مع الفريق الأول والحصول على فرصة فى المباريات الرسمية مع الفريق.

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فيما أكد حسام أشرف، لاعب فريق الشباب وصاحب الهدف الأول، أن الهدف الذى سجله يعتبر فرصة كبيرة للظهور وإثبات وجوده أمام الجهاز الفنى، أضاف أشرف أنه شارك أمام دجلة كجناح رغم أن مركزه الأساسى رأس حربة صريح، مشيرا إلى أن كارتيرون يقوم بتجربته فى المراكز الهجومية المختلفة.

ويخوض الزمالك خلال معسكره الجديد وديتين أمام طنطا وطلائع الجيش، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، على الترتيب، ويحصل لاعبو الفريق على إجازة يومى الجمعة والسبت المقبلين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، ثم يعودون لاستكمال المعسكر.