شكرا لقرائتكم خبر عن «بارتوميو» يحسم مصير «كيكى» مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة، أن أنسو فاتى وريكى بويج ورونالد أراوخو سينضمون للفريق الأول الموسم المقبل.

وأوضح بارتوميو في مقابلة نشرتها صحيفة (موندو ديبوريفو) الإسبانية: «بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، بالنظر إلى تطورهم ومستوى التأهيل الحالى لهم، يجب أن يكونوا ضمن الفريق الأول. أعتقد أنه نبأ جيد لبرشلونة أن يعود الرديف إلى تصدير لاعبين للفريق الأول».

واعتبر بارتوميو أن تجديد عقد الألمانى مارك أندريه تير شتيجن، أولوية «ليس فقط لجودته كحارس مرمى ولكن لشخصيته كلاعب وطريقته في التواجد والتواصل. إنه دعامة للفريق والمستقبل.

وعن نجم الفريق، ليونيل ميسى، أوضح رئيس البارسا أن المهاجم الأرجنتينى «قال مرات عديدة إنه يريد التقاعد هنا»، مضيفا أنه «ليس لديه شك في أن اللاعب سيجدد عقده عام 2021».

Advertisements

وفيما يتعلق باستمرارية كيكى سيتين على رأس الإدارة الفنية للفريق الموسم المقبل من عدمه، قال بارتوميو إن المدرب لديه عقد يمتد للعام المقبل وهذا ما ينص عليه العقد. نثق به وبفريقه

وعلى الرغم من فشل الفريق الكتالونى في الفوز بلقب الدورى الإسبانى، الذي توج به غريمه الأزلى ريال مدريد، وعدم تقديم الأداء الأفضل في العديد من المباريات في المسابقة، اعتبر رئيس البلوجرانا أن «برشلونة هو دائما مرشح للفوز بالتشامبيونزليج ويجب احترام اللاعبين لأنهم جيدون للغاية، ومعا يمكننا الفوز بها».

ومرة أخرى، أشار إلى تقنية حكم الفيديو المساعد للشكوى من عمليات التحكيم في الليجا بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال: «كان هناك منافس، ريال مدريد، الذي تفوق علينا، لكن صحيح أيضا أن إدارة الفار لم تكن الأفضل في هذا المحطة الأخيرة من المسابقة وأفضل دورى في العالم يستحق تقنية تليق به».