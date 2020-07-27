شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: موفف «الشناوي» ضعيف والزمالك يحق له استرداد 8 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أول رد فعل على التظلم الذي تقدم به أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز، اليوم الإثنين، على قرار لجنة شؤون اللاعبين ضد قرار إيقافه وتغريمه 8 ملايين جنيه لصالح ناديه السابق الزمالك.

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن موقف الشناوي، في تظلمه ضد الزمالك ضعيف للغاية خصوصاً وأن العقد والمستندات التي قدمها الزمالك تؤيد موقفه بشده وأحقيته في استرداد الـ8 ملايين جنيه.

وتوقع المصدر المطلع داخل الجبلاية والذي رفض ذكر اسمه أن القرار لن يكون في صالح الشناوي، وسيؤكد أحقية الزمالك في استرداد أمواله التي حصل عليها اللاعب كمقدم عقده عن موسم لم يلعبه مع فريقه وانتقاله قبل بدايته لبيراميدز.

وأكد المصدر أن الإجراء الذي قام به الشناوي، طبيعي جدا وأنه يجوز له أيضا التوجه للمحكمة الرياضية في حالة رفض تظلمه من لجنة التظلمات بالجبلاية لكن النتيجة في النهاية ستكون لصالح الزمالك.