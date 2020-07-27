شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسى يدخل سباق التعاقد مع «بن ناصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «إكسبريس»، الإنجليزية، عن اهتمام تشيلسى بالتعاقد مع النجم الجزائرى إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط فريق ميلان الإيطالى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعزيز خط وسط البلوز، فى الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة إن تشيلسى يخطط للحصول على خدمات الجزائرى بن ناصر، خلال الميركاتو الصيفى، من خلال صفقة تبادلية، يرحل بموجبها لاعب الوسط جورجينيو إلى صفوف ميلان.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولى البلوز سوف يلجأون لصفقة تبادلية، خاصة أن سعر لاعب وسط الروسونيرى يصل إلى 50 مليون يورو، الأمر الذى يمثل صعوبة لتشيلسى، خاصة بعد ضم الثنائى المغربى حكيم زياش والمهاجم الألمانى تيمو فيرنر.
وأشارت الصحيفة إلى أن بن ناصر، صاحب الـ22 عامًا، هدف للعديد من عمالقة أندية أوروبا، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب، فى موسمه الأول مع ميلان، حيث تسعى أندية ريال مدريد، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتى، للحصول على خدماته.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسى يدخل سباق التعاقد مع «بن ناصر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.