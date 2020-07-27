شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسى يدخل سباق التعاقد مع «بن ناصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «إكسبريس»، الإنجليزية، عن اهتمام تشيلسى بالتعاقد مع النجم الجزائرى إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط فريق ميلان الإيطالى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعزيز خط وسط البلوز، فى الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن تشيلسى يخطط للحصول على خدمات الجزائرى بن ناصر، خلال الميركاتو الصيفى، من خلال صفقة تبادلية، يرحل بموجبها لاعب الوسط جورجينيو إلى صفوف ميلان.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولى البلوز سوف يلجأون لصفقة تبادلية، خاصة أن سعر لاعب وسط الروسونيرى يصل إلى 50 مليون يورو، الأمر الذى يمثل صعوبة لتشيلسى، خاصة بعد ضم الثنائى المغربى حكيم زياش والمهاجم الألمانى تيمو فيرنر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بن ناصر، صاحب الـ22 عامًا، هدف للعديد من عمالقة أندية أوروبا، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب، فى موسمه الأول مع ميلان، حيث تسعى أندية ريال مدريد، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتى، للحصول على خدماته.