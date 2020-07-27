شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم «ديوكوفيتش» على ملعب تنس بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد مرور مدة قصيرة على إقامة تمثال لنجم التنس الصربى، نوفاك ديوكوفيتش، في مدينة بلجراد الصربية، قامت شركة مختصة في تطوير ملاعب التنس بفرنسا بتطوير ملعب يحمل اسم اللاعب الكبير. الملعب الجديد، الذي يحمل اسم وصورة بطل العالم، تم الانتهاء من أعمال التجديد فيه.

وقالت الشركة المطورة إنها سعيدة للغاية بأن يحمل الملعب اسم أحد أكثر الرياضيين نجاحًا على مر العصور.

وقال مسؤول بلدية مدينة كليشى الفرنسية: «لقد قمنا بتطوير عدد كبير من المرافق الرياضية في المدينة، وكان من بينها هذا الملعب، نحن سعداء بالنتيجة النهائية، الملعب يبدو جميلًا جدًا».

وأضاف: «الرسومات الجرافيتية جعلت الملعب مميزًا، ويجذب الأنظار، لقد اخترنا أن يحمل الملعب اسم (ديوكوفيتش)، كونه أحد أبرز اللاعبين الملهمين للشباب».

وتابع: «مثل هذه الأشياء البسيطة يكون لها دافع كبير، فتسمية الملعب بهذا الاسم مع وضع صورة لـ(ديوكوفيتش) سيعطيان الشباب الرغبة في مواصلة الاحتراف وتقديم نتائج إيجابية».

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على جانب آخر، يعتقد نجم التنس السابق، الكرواتى نيكولا بيليتش، أن الدول الأوروبية المتقدمة لا يناسبها أن يكون «ديوكوفيتش» هو اللاعب الأفضل في العالم.

«بيليتش»، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة، يرى أن الكثير من دول العالم الغربى لا تريد أن يكون هناك أبطال من دول صغيرة، مثل صربيا.

وقال «بيليتش»، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»: «لا يناسب الدول الغربية أن يكون هناك بطل تاريخى من دولة صغيرة مثل صربيا، لذلك نرى أن (فيدرر) و(نادال) هما الأبرز، رغم أن (ديوكوفيتش) حقق إنجازات كبيرة، وهو المنافس الوحيد لهما».

وأضاف: «الصحافة العالمية دائمًا ما تكون بجانب (نادال) و(فيدرر)، وأعتقد أن هذا الأمر ليس عادلًا، لكن (ديوكوفيتش) استفاد من هذا الأمر، وهو يتعامل مع هذه الأحداث بطريقة صحيحة».

ووجّه «بيليتش» نصيحة إلى «ديوكوفيتش»، وتمنى أن يشارك في بطولة أمريكا المفتوحة، حيث قال: «لا أعلم ما إذا كان (ديوكوفيتش) قد قرر المشاركة في بطولة أمريكا أم لا، لكن إذا كان مستعدًا جسديًا فأنصحه بالمشاركة، فستكون له فرصة كبيرة لإحراز اللقب».

وأتم: «القيود كثيرة جدًا على المشاركين في البطولة بسبب أزمة كورونا، ويتوجب عليك أن تكون في مستوى ثابت طيلة أيام المسابقة، لكن يبقى (ديوكوفيتش) هو المرشح الأبرز للفوز بالبطولة».