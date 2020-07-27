شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع تركي على ردار ليفربول لتعويض لوفرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة ميرور البريطانية إن نادي ليفربول دخل في مفاوضات مع اللاعب أوزان كاباك لاعب شالكه الألماني الحالي ليكون بديلا للكرواتي ديان لوفرين الذي رحل إلى الدوري الروسي.

ووفقًا لـ«ميرور» فإن شالكه طلب الحصول على 35 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات البالغ من العمر 20 عامًا.

وانتقل كاباك إلى صفوف شالكه مطلع الموسم الحالي قادمًا من شتوتجارت الألماني، وشارك مع النادي في 26 مباراة (سجل 3 أهداف وصنع تمريرة واحدة).

جدير بالذكر أن الشاب صاحب الجنسية التركية نشأ في أكاديمية جالطة سراي وتدرج في فئات النادي العمرية حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول مطلع موسم 2018/2019، كما سبق له الدفاع عن ألوان قميص شتوتجارت قبل انتقاله إلى شالكه.