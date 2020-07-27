شكرا لقرائتكم خبر عن عيد عبد الملك: اتفقت مع النجوم أن اكون مديرًا فنيا المباريات المتبقية من الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق على تصريحات محمد الطويلة رئيس نادي النجوم والذي قال إنه اتفق مع عبد الملك على أن يصبح المدرب العام للفريق.
وكتب أحمد عيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اتفقت مع إدارة النجوم على أن أكون المدير الفني في الخمس مباريات المتبقية في دوري القسم الثاني».
وتابع عبد الملك :«اتفقت مع محمد الطويلة على قيادة الفريق كمدير فني ومعي عبد السلام نجاح كمدرب عام حتى نهاية الموسم الجاري»
وأختتم عبد الملك: «لنجوم اتفق مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل».
وعمل لاعب الزمالك وحرس الحدود، مديرا للكرة في النجوم الموسم الماضي وقاد الفريق فنيا ضد الزرقا.
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