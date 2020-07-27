شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد سيلفا يودع مانشستر سيتي: «جعلوا حياتي أسهل ولم أكن أتوقع هذا النجاح هنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى ديفيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، مشواره في الدوري الإنجليزي بعد مسيرة حافلة بالبطولات امتدت لـ 10 مواسم.

وقال سيلفا في تصريحات على موقع مانشستر سيتي: «إنها لحظات عاطفية، أحب الجميع هنا، وسأفتقدهم جميعا.. بعد الفوز بالعديد من الألقاب، وبالطريقة التي فعلنا بها ذلك، بالطبع أنا فخور للغاية».

وأضاف سيلفا :«سأفتقد كل شيء هنا بما في ذلك الطقس، سأفتقد العمل بشكل يومي مع هؤلاء الناس، لقد جعلوا حياتي أسهل، ولم أكن أتوقع هذا النجاح هنا، ولكن بسبب الناس هنا وطريقة تعاملهم مع أسرتي كل شيء كان أسهل».

وتابع سيلفا: «الآن علينا التركيز على دوري أبطال أوروبا، أتمنى الفوز باللقب، ومن المؤسف أننا لا نستطيع اللعب أمام مشجعينا هنا، ولكن سلامتهم تأتي أولا».

ويمتلك سيلفا مسيرة مليئة بالإنجازات مع سيتي، إذ توج بلقب الدوري مع الفريق في 4 مناسبات سابقة بالإضافة إلى العديد من الكؤوس المحلية.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد يوم 7 أغسطس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى لقاء الذهاب بتقدم الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

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