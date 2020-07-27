شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمود علاء على أزمة ودية بيراميدز.. ورسالة إلى جمهور الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود علاء مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رسالة إلى جمهور الزمالك واصفًا إياه بأنه أوفى وأعظم جمهور في الكون.

وشدد «علاء» على سعادته بالدعم والمساندة الكبيرة التي تلقاها من جمهور الأبيض خلال الفترة الأخيرة، بعد محاوله بعض المتربصين افتعال أزمة على خلفيه انفعاله في ودية بيراميدز، والتى بررها بغيرته على فريقه، وحزنه لطرده في المباراة، مضيفًا: «التركيز المتعمد على نقل نرفزتي يدل على وجود متربصين يحاولون افتعال أزمات، لكننا لن نسمح لهم بذلك».

وشدد نجم خط دفاع الزمالك ومنتخب مصر على أنه لا يلتفت للمنتقدين والحاقدين والمتربصين، وطالبهم بتوفير جهدهم ووقتهم لأنه لا يلتفت لمثل هذه الأمور ويركز فقط مع فريقه لمواصلة الانتصارات وحصد البطولات والألقاب لإسعاد ملايين الجماهير البيضاء.