شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخواجة يدلي بصوته في عمومية الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمود الخواجة نجم الزمالك الأسبق، اليوم بالجمعية العمومية العادية، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين.

و أثنى الخواجة على حضور الأعضاء ومشاركتهم بالجمعية والتأكيد على دعمهم للنادي ومجلس إدارته برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي و مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب. وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاث