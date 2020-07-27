أحمد الشناوي يتظلم ضد قرار إيقافه وتغريمه 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تقدم أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، اليوم الإثنين، بتظلم على قرار لجنة شؤون اللاعبين بإيقافه وتغريمه 8 ملايين جنية لصالح ناديه السابق الزمالك. وقام محامي اللاعب بالتوجه اليوم إلى مقر اتحاد الكرة، وقدم التظلم للجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي، الأمر الذي على إثره تم تعطيل القرار السابق بإيقافه لحين بت لجنة التظلمات في شكوى اللاعب. وتمنح لائحة شؤون اللاعبين 10 أيام لأي لاعب للتظلم على أي قرار صدر ضده. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,062

تعافي 33,831

وفيات 4,606

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