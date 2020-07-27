شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقهم أمام دجلة.. مدرب الزمالك يحذر ناشئي الفريق من الغرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أمير عبدالعزيز، المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عقد أكثر من جلسة فردية وجماعية مع لاعبي الفريق الناشئين، الذين تم تصعيدهم مؤخرًا للفريق، والمنضمين للمعسكر الحالي ببرج العرب، وعلى رأسهم أسامة فيصل، وحسام أشرف، وياسين مرعي، وسيف جعفر، وحسام عبدالمجيد، وحاتم محمد.

وشدد «عبدالعزيز» على اللاعبين بضرورة الالتزام داخل وخارج الملعب، وعدم الوقوف عند مشاركتهم أو تألقهم في ودية دجلة، وطالبهم بأن يرتفع سقف طموحهم مع المارد الأبيض، وأن يحلموا بصنع تاريخ لناديهم ولأنفسهم بحصد بطولات وألقاب.

وحذر مدرب الأبيض اللاعبين الناشئين من الغرور أو التعالي، لأنهم في بداية الطريق، وأن تواضعهم وتعلمهم من نجوم وقدامى الفريق سيفرق معهم فنيًا وبدنيًا، وسيصل بهم لأعلى مستوى خلال الفترة المقبلة.