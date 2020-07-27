شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور يشارك في عمومية الزمالك ويشيد بوعي الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادي الزمالك، اليوم الأثنين، في الجمعية العمومية العادية للقلعة البيضاء.

وأكد أنور أن تصويته في الجمعية العمومية يأتي كونه عضوا بالنادي قبل أن يكون عضوًا بمجلس الإدارة، مشددًا علي فخره بما يشاهده من حضور مميز لأعضاء النادي.

وقال أنور إن الحضور يمثل تأكيد من الأعضاء على ترحيبهم بما يحققه النادي من إنجازات رياضية واجتماعية.

ومن ناحية أخرى أكد أنور أن إدارة النادي ستواصل جهودها بشأن قضية نادي القرن لأنه حق القلعة البيضاء الذي لن نحيد عنه.

واستمر توافد أعضاء النادي اليوم للمشاركة فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين.

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدًا لدعمهم للنادي و مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

Advertisements