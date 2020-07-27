مدافع الجزائر على رادار ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020 كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مدافع نادي نيس الفرنسي، ​يوسف عطال​ مطلوب من قبل مدرب ​ريال مدريد​، ​زين الدين زيدان​ في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى المدرب الفرنسي لإيجاد بديل لداني كارفاخال في الجهة اليمنى لتعزيز حظوظه بالموسم المقبل. Advertisements وأفادت الصحيفة أن عطال (24 عاماً) يحظى باهتمام نوادي باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند إلى جانب النادي الملكي. ويدافع عطال عن ألوان نيس منذ عامين، وتقدر قيمته التسويقية حاليا بنحو 20 مليون يورو. وشارك المدافع الشاب مع منتخب الجزائر، وكان عنصرا أساسيا في التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019.

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