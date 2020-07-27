تحديد مدة غياب كيليان مبابي عن الملاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

أعلن نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي أن نجم الفريق ​كيليان مبابي​ سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع مقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس فرنسا أمام نادي سانت إتيان.

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وأظهرت الفحوصات التي خضع لها صاحب الـ 21 عاماً أنه يعاني من إلتواء على مستوى الكاحل الأيمن بعد التدخل القوي من المدافع لويك بيرين.

وبذلك سيغيب مبابي بشكل مؤكد أن اللقاء المنتظر أمام نادي أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​ بعد حوالي الأسبوعين.