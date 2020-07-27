اخبار الرياضه

تحديد مدة غياب كيليان مبابي عن الملاعب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد مدة غياب كيليان مبابي عن الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

أعلن نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي أن نجم الفريق ​كيليان مبابي​ سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع مقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس فرنسا أمام نادي سانت إتيان.

Advertisements

وأظهرت الفحوصات التي خضع لها صاحب الـ 21 عاماً أنه يعاني من إلتواء على مستوى الكاحل الأيمن بعد التدخل القوي من المدافع لويك بيرين.

 

وبذلك سيغيب مبابي بشكل مؤكد أن اللقاء المنتظر أمام نادي أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي من بطولة ​​ بعد حوالي الأسبوعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد مدة غياب كيليان مبابي عن الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا