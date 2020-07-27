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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد مدة غياب كيليان مبابي عن الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجم الفريق كيليان مبابي سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع مقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس فرنسا أمام نادي سانت إتيان.
وأظهرت الفحوصات التي خضع لها صاحب الـ 21 عاماً أنه يعاني من إلتواء على مستوى الكاحل الأيمن بعد التدخل القوي من المدافع لويك بيرين.
وبذلك سيغيب مبابي بشكل مؤكد أن اللقاء المنتظر أمام نادي أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد حوالي الأسبوعين.
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