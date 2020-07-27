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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جراحة ناجحة لنجم روما بيليغريني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
خضع نجم نادي روما الإيطالي لورينزو بيليغريني لجراحة ناجحة بعدما تعرض لكسر على مستوى الأنف في اللقاء الماضي أمام نادي فيورنتينا.
وكان صاحب الـ 24 عاماً قد خرج من اللقاء الماضي في الدقيقة 60 بعد الإصطدام القوي بمدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش.
ومن المفترض أن يغيب بيليغريني عن الملاعب لحوالي 15 يوماً، مما يعني أنه لن يشارك في أي من المباريات المتبقية للذئاب في هذا الموسم.
يذكر أن بيليغريني يعيش موسم جيد على المستوى الشخصي، وقد صنع 9 أهداف حتى الآن في بطولة الدوري الإيطالي.
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