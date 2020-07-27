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جراحة ناجحة لنجم روما بيليغريني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

خضع نجم نادي روما الإيطالي ​لورينزو بيليغريني​ لجراحة ناجحة بعدما تعرض لكسر على مستوى الأنف في اللقاء الماضي أمام نادي فيورنتينا.

وكان صاحب الـ 24 عاماً قد خرج من اللقاء الماضي في الدقيقة 60 بعد الإصطدام القوي بمدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش.

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ومن المفترض أن يغيب بيليغريني عن الملاعب لحوالي 15 يوماً، مما يعني أنه لن يشارك في أي من المباريات المتبقية للذئاب في هذا الموسم.

يذكر أن بيليغريني يعيش موسم جيد على المستوى الشخصي، وقد صنع 9 أهداف حتى الآن في بطولة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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