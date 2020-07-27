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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تانغانغا يجدد عقده مع توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
وقع اللاعب جافيت تانغانغا عقدًا جديدًا طويل الأمد مع توتنهام، يمدد إقامته في النادي حتى عام 2025.
شارك تانغانغا لأول مرة في الدوري الإنكليزي الممتاز في الهزيمة 1-0 أمام ليفربول في كانون الثاني، وظهر في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام نادي لايبزيغ في 19 شباط.
لعب تانغانغا 11مرة في جميع المسابقات على مدار الموسم 2019-2020.
وبذلك يكون تانغانغا قد تبع زميله في الفريق إريك داير الذي جدد عقده لمدة أربع سنوات الأسبوع الماضي.
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