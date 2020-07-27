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تانغانغا يجدد عقده مع توتنهام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

وقع اللاعب جافيت ​تانغانغا​ عقدًا جديدًا طويل الأمد مع ​توتنهام​، يمدد إقامته في النادي حتى عام 2025.

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شارك تانغانغا لأول مرة في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز في الهزيمة 1-0 أمام في كانون الثاني، وظهر في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام نادي لايبزيغ في 19 شباط.

لعب تانغانغا 11مرة في جميع المسابقات على مدار الموسم 2019-2020.

وبذلك يكون تانغانغا قد تبع زميله في الفريق إريك داير الذي جدد عقده لمدة أربع سنوات الأسبوع الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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