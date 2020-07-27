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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رومينيغه يتحدث عن إلغاء الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
تحدث المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينز رومينيغه عن إلغاء الكرة الذهبية هذا العام، مؤكداً ان نجم الفريق البافاري روبيرت ليفاندوفسكي قد لعب افضل موسم في مسيرته.
وخلال تصريحات له، قال رومينيغه: "ربما يكون ليفاندوفسكي قد لعب أفضل موسم في مسيرته، للأسف قررت فرانس فوتبول إلغاء الكرة الذهبية، لا أعتقد أن هذا عادل، ربما يجب علينا التحدث إلى فيفا مرة أخرى لأن جميع الدوريات الكبرى باستثناء فرنسا أنهت موسمها".
واضاف: "سنرى، ربما سأتحدث مع جياني إنفانتينو لاحقًا حول إمكانية التصويت".
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