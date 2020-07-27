شكرا لقرائتكم أبو ريدة: مبروك لأولادي في انجلترا.. رافعين راس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والافريقي، الرباعي المصري المحترف في الدوري الإنجليزي بعد النجاحات التي حققوها مع فرقهم في البريميرليج بالموسم الحالي.

وكتب أبو ريدة عبر حسابه على تويتر: "مبروك لأولادي في انجلترا .. رافعين راس مصر دايما يارب".



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ووثّق الموقع الرسمى لاتحاد الكرة، الانجاز التاريخى للمحترفين المصريين فى الدورى الانجليزى هذا الموسم، بعدما نجح محمد صلاح فى التتويج لأول مرة كلاعب مصرى بالبريميرليج ، بجانب دور تريزيجيه وأحمد المحمدى فى بقاء أستون فيلا فى الدورى الممتاز الانجليزى، وقيادة أحمد حجازى ناديه ويست بروميتش للعودة للدورى الانجليزى.

أكمل الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" نجاحات اللاعبين المصريين في إنجلترا هذا الموسم بعد أن تمكن ناديهما أستون فيلا من البقاء في الدوري الممتاز بتعادله مع مضيفه ويستهام يونايتد (1 – 1) مساء الأحد في الجولة 38 والأخيرة من المسابقة.

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بحضور "تريزيجيه" أحد ابرز نجوم الفريق هذا الموسم تقدم فريق المدرب دين سميث بهدف عبر المهاجم الشاب جاك جراليش عند الدقيقة 84 لكنه تلقى هدف التعادل بعدها بدقيقة واحدة من البديل الأوكراني أندريه يارمولنكو وأضاف نقطته العاشرة بعد عودة المسابقة ليصل للنقطة الـ 35 التي أبقته في المركز السابع عشر بفارق نقطة عن الثنائي بورنموث وواتفورد بعد فوز الأول خارج قواعده على إيفرتون (3 – 1) وسقوط الثاني أمام أرسنال في لندن بنتيجة (2 – 3) ليلحقا بفريق نوريتش سيتي لدوري الدرجة الاولى.

أستون فيلا العريق الذي تأسس عام 1874 وتوج بلقب الدوري الإنجليزي سبع مرات عاد بداية الموسم الجاري للمسابقة بعد غياب دام منذ موسم 2015 – 2016 وعزز صفوفه بـ "تريزيجيه" من فريق قاسم باشا التركي ليكون اللاعب المصري الثاني بجانب المدافع المخضرم أحمد المحمدي الذي انضم للفريق منذ يوليو 2017 من صفوف هال سيتي.