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المقاصة يجري المسحة الخامسة لفيروس كورونا

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جدة - عمرو شويل  

وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت على هامش معسكر الفريق المغلق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.

 

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وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.

 

وكانت نتائج المسحات الأربعة السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميعها سلبية.

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