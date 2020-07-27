شكرا لقرائتكم ماليزيا تستضيف مباريات دوري الأبطال لمنطقة شرق آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‬أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اختيار ماليزيا لاستضافة مباريات بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا بمنطقة الشرق عند استئناف المسابقة في أكتوبر.

وتوقفت أبرز مسابقة للأندية في آسيا في مطلع مارس، بسبب جائحة كوفيد-19 وستعود المنافسات بمنطقة غرب آسيا في قطر يوم 14 سبتمبر.

وتستضيف ماليزيا مباريات المجموعتين السابعة والثامنة من 17 أكتوبر وحتى أول نوفمبر بجانب مباراة بالدور قبل النهائي في 28 نوفمبر.

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كما تستضيف مباريات دور 16 من المجموعتين في الرابع من نوفمبر بجانب مباراتين في دور الثمانية يوم 25 من الشهر ذاته.

وتنافس أندية من الصين وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا في منطقة شرق آسيا، بينما تلعب أندية من قطر والإمارات والسعودية والعراق وإيران وأوزبكستان في منطقة الغرب.

ولم يتم تأكيد أماكن مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة والمباريات المتبقية بأدوار خروج المغلوب، وستقام أدوار خروج المغلوب من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب التقليدي.