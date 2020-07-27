موراي يستعد "ذهنيا" للمشاركة في بطولة فلاشينغ ميدوز

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لندن: كشف البريطاني أندي موراي أنه يستعد "ذهنيا" للمشاركة في "فلاشينغ ميدوز"، إحدى البطولات الاربع الكبرى، الشهر المقبل في الولايات المتحدة، مقرا أنه قلق من استئناف منافسات كرة المضرب بعد توقف إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تعاود دورات المحترفين نشاطها في 22 من أغسطس بدورة سينسيناتي للماسترز (1000 نقطة)، بحسب الموقع الالكتروني لرابطة المحترفين، والتي ستأتي قبل نحو أسبوع من انطلاق بطولة فلاشينغ ميدوز في 31 منه.

وكانت عودة المحترفين مقررة من خلال دورة واشنطن في 14 أغسطس، قبل ان يتم الاعلان عن إلغائها بسبب "استمرار عدم اليقين بشأن جائحة كوفيد-19".

ويشارك موراي المضنف اولا عالميا سابقا في دورة "باتل أوف ذي بريتس تيم تنس" هذا الاسبوع في لندن مبقيا عينه على مشاركة محتملة في "فلاشينغ ميدوز" التي حقق لقبها عام 2012.

وقال في حديث مع صحيفة "مترو" إنه "علينا أن نحاول والاستعداد بهذه الطريقة. قبل أربعة أو خمسة أسابيع كانت لدينا شكوك كبيرة حيال الامر ولكن عليك أن تبدأ بالاستعداد ذهنيا في مرحلة ما وتبدأ بالتخطيط لذلك (العودة)".

وتابع "أخطط لمحاولة أن أكون في حال جيدة للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. لو لم تكن على الروزنامة لكان اختلف جدول تدريباتي. لذا نعم، أخطط ذهنيا على أنها ستقام". واعترف حامل لقب ثلاث بطولات كبرى أنه لا زال "قلقا" من استئناف المنافسات الا انه يأمل أن تعود منافسات الكرة الصفراء مثل الرياضات الاخرى.

وعلّقت رابطتا المحترفين والمحترفات المنافسات منذ آذار/مارس الفائت بسبب الازمة الصحية الناتجة عن "كوفيد-19". وكانت عودة المحترفين مقررة من خلال دورة واشنطن في 14 أغسطس، قبل ان يتم الاعلان عن إلغائها بسبب "استمرار عدم اليقين بشأن الجائحة.

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"لا أعرف"

وأعلن المصنف أولا عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش في وقت سابق من الشهر الحالي أنه لا يزال حائرا بشأن مشاركته في فلاشينغ ميدوز في نيويورك "لا أعرف ما اذا كنت سأخوض البطولة. لن ألعب طبعا في (دورة) واشنطن، وتبقى (دورة) سينسيناتي ضمن خططي".

فيما أبدى المصنف الثالث النمسوي دومينيك تييم شكوكه حيال "فلاشينغ ميدوز".

إلا أن موراي (33 عاما) اعتبر "آمل أن تقام، ولكن إن لم يحصل ذلك، فلا مشكلة لدي بذلك"، وفق ما نقلت صحيفة "ذي غارديان".

وتستأنف رابطة المحترفات (دبليو تي ايه) منافساتها في الثالث من أغسطس بدورة باليرمو الايطالية.

وعلى عكس ترتيبهما المعتاد، ستسبق بطولة الولايات المتحدة بطولة رولان غاروس الفرنسية التي تم تأجيلها سابقا من موعدها الأولي، وباتت في الفترة بين 27 سبتمبر و11 تشرين الأول/أكتوبر، وقبلها تقام دورتا الماسترز في مدريد وروما في 13 و20 سبتمبر تواليا.