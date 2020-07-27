شكرا لقرائتكم خبر عن حازم أمام يستعيد ذكريات فرحة والده الراحل على الهواء بهدفه فى أمم أفريقيا 1998 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم حازم إمام، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على استعادة ذكرياته مع فرحة والده الراحل حمادة أمام، أثناء حلوله ضيفا على إحدى البرامج التليفزيونية لحظة تسجيله لهدف مصر في شباك كوت ديفوار في أمم أفريقيا 1998.

وشارك الثعلب مقطع فيديو عبر حسابه بتويتر، يظهر من خلاله فرحة والده أسطورة القلعة البيضاء الراحل عقب تسجيل هدف مصر في شباك كوت ديفوار في مباراة قبل نهائي أفريقيا 1998.

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وعلى جانب آخر، طالب حازم إمام، مسئولى اتحاد الكرة بإصدار تعليمات صارمة لإعادة الانضباط بين أندية الدورى، من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت: "إزاى يا جماعة فريق طنطا وطلائع الجيش والمصرى عاملين معسكر فى برج العرب وقاعدين فى فندق واحد؟، فين الالتزام ممكن حالة واحدة تضيع ثلاثة فرق بالكامل زى ماشوفنا الوضع فى الإنتاج الحربى".

وأضاف إمام: "واضح أن الأندية مش ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وعشان كدا اتحاد الكرة لازم يصدر قرارات صارمة يفرضها على الكل لإيقاف هوجة الاصابات التى ضربت أندية الدورى بالأمس".

وفى وقت سابق، أشاد حازم إمام نجم الزمالك السابق بجاهزية لاعبى القلعة البيضاء رغم طول فترة توقف النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت: "عجبنى جدا ودية الزمالك وسموحة لاعبى الفريقين وزنهم حلو، وبالذات لاعبى الزمالك توقعت ظهور "جناب" وأوزان زائدة للغاية بعد فترة توقف طويلة 4 أشهر، ولكن للأمانة لازم نشيد باللاعبين وجاهزيتهم، خاصة أننا كشعب لينا أسلوب حياة بيحب الأكل والعشاء بليل".

وأضاف حازم إمام: "فرقة الزمالك كانت فايقة والكورونا مأثرتش فيهم، هزموا سموحة بنتيجة تقيلة رغم أن الفريق السكندرى فريق كبير، والزمالك رغم أنه مكنش عايز يلعب الدورى بس واضح أنه خلاص بدأ الإعداد للدورى والفرقة ماشية كويس مع كارتيرون، أهداف حلوة وتألق كل اللاعبين".